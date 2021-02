Carlo Acutis: Cassano all’Jonio, un opuscolo di don Munno per celebrare la Via Crucis in compagnia del giovane beato

Un opuscolo che accosta le stazioni della Via Crucis, brani del Vangelo e Carlo Acutis. Lo ha scritto don Michele Munno, presbitero della diocesi di Cassano all’Jonio, che dal 2007 è legato alla figura del giovane beato Carlo Acutis, avendone intuito “da subito la profondità spirituale e la straordinaria devozione eucaristica”. In “Via caritatis. Via Crucis con il beato Carlo Acutis” il sacerdote ripercorre le quattordici stazioni della Via Crucis accostando i brani evangelici a episodi di vita e a parole del giovane beato.

“Nell’Eucaristia, che definiva ‘la mia autostrada per il cielo’, Carlo incontra Gesù vivo e vero che, giorno dopo giorno, lo rende sempre più simile a lui, fino a percorrere la sua personale ‘via crucis’, soprattutto nella breve malattia – ricorda una nota della diocesi di Cassano all’Jonio –. L’autore” dell’opuscolo “aiuta a scoprire nel cammino di Gesù verso la Croce il mistero della vita di Carlo e della vita di ciascuno di noi. Il testo è arricchito da una prefazione della mamma del beato, Antonia Salzano Acutis, da una postfazione di mons. Francesco Savino, vescovo di Cassano all’Jonio, e da quattordici tavole inedite dell’illustratore Stefano Riboli”. L’auspicio di don Munno, conclude la nota, “è che l’esempio e l’intercessione del beato Carlo possano spingere quanti mediteranno la Via Crucis a percorrere la sua stessa autostrada per raggiungere la stessa meta”. L’opuscolo è pensato per la celebrazione comunitaria e personale.