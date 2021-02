Diocesi: Sassari, stasera la premiazione dei vincitori del concorso “Resto a casa… e faccio il bene”

Saranno premiati oggi, lunedì 15 febbraio, alle 18.30, nell’Auditorium “San Giovanni Paolo II”, di Sassari, i vincitori del concorso diocesano “Resto a casa… e faccio il bene”.

Durante il lockdown della primavera 2020, l’arcidiocesi di Sassari ha voluto accogliere la richiesta di accompagnamento e vicinanza espressa da numerosi fedeli durante il periodo di confinamento. Un gruppo di lavoro, espressione di diverse realtà diocesane impegnate nella formazione, nell’animazione territoriale, nell’accompagnamento, ha ideato così il progetto di un concorso creativo rivolto a bambini, ragazzi e giovani, ma anche gruppi e famiglie, rispondendo all’invito dell’arcivescovo, mons. Gian Franco Saba. La risposta dei partecipanti ha prodotto 28 elaborati, realizzati con diverse forme di narrazione creativa, che sono l’espressione di spaccati di vita e momenti concreti di condivisione, nati nel pieno della pandemia.

Lo scorso 22 gennaio, nella sede della Fondazione “Accademia. Casa di Popoli, Culture e Religioni”, si è riunita la commissione di valutazione composta da Annamaria Piredda, da Marinella Sacchetti, da Sabrina Sanna e da mons. Salvare Fois. Presa visione di tutti gli elaborati, “valutati secondo criteri di innovazione e creatività, di attinenza al bando di concorso e del grado di coinvolgimento dei partecipanti”, la commissione ha decretato i vincitori per ciascuna fascia d’età e per ciascuna categoria di concorso. L’elenco dei 12 premiati è consultabile sul sito dell’arcidiocesi di Sassari. Per le norme igienico-sanitarie e per garantire il distanziamento sociale, per ciascun vincitore (gruppi e famiglie comprese) potranno partecipare un numero massimo di 6 persone.