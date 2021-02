Dal prossimo 19 febbraio, tutti i venerdì fino al 26 marzo, a Savona, nel duomo di N.S. Assunta, si celebreranno le “stazioni quaresimali” con la messa delle 18 presieduta dal vescovo di Savona-Noli, mons. Calogero Marino. Un’iniziativa promossa dalla stessa cattedrale per offrire ai fedeli della diocesi e in particolare della città momenti per vivere il periodo che prepara alla Settimana Santa e alla Pasqua.