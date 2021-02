Diocesi: Caritas Bolzano-Bressanone, cercasi assistenti per le strutture di Caorle e Cesenatico

La Caritas di Bolzano-Bressanone cerca assistenti per le strutture di Caorle e Cesenatico, per l’iniziativa “Impegnarsi in estate al mare”. Una o due settimane al mare al servizio di bambini e adolescenti, organizzando e proponendo ai giovani ospiti un programma entusiasmante appositamente plasmato sulle loro esigenze. Chi questa estate avesse voglia di impegnarsi in prima persona potrà farlo contattando la Caritas in una delle sue strutture per ferie.

Al villaggio per ferie “Josef Ferrari” di Caorle e al “12 Stelle Village” di Cesenatico ogni assistente (maggiorenne) sarà responsabile di un gruppo da 12 a 20 bambini e adolescenti. Gli assistenti saranno inoltre le persone di riferimento per le esigenze e le eventuali richieste dei giovani ospiti e organizzeranno insieme ad altri volontari un variegato programma comprendente attività sportive, serate tematiche, karaoke, lavori di bricolage, party in spiaggia, giochi e gite. Gli assistenti saranno preparati con formazioni specifiche e riceveranno un piccolo compenso. Nelle strutture ricettive saranno presenti ad affiancarli anche responsabili di turno e pedagoghi. Tutti gli interessati sono invitati a presentare le candidature il prima possibile. Le domande per le strutture ricettive di Caorle saranno accettate online all’indirizzo www.youngcaritas.bz.it. Candidature per la collaborazione volontaria presso il “12 Stelle Village” possono essere inviate online all’indirizzo www.12stellecesenatico.it oppure all’ufficio di Bolzano.