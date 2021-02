Società: transizione ecologica, Gaël Giraud (economista e gesuita) ospite stasera di una conferenza on line

Transizione ecologica: una definizione balzata alle recenti cronache a seguito dell’istituzione del Ministero relativo. È un concetto, questo, che prende le mosse dagli studi di Gaël Giraud, economista, gesuita, direttore del Georgetown environmental justice program di Washington. Proprio Giraud sarà ospite della conferenza online organizzata dall’Editrice missionaria italiana, in collaborazione con Festival francescano, Antoniano di Bologna e le riviste Vita e Nigrizia, stasera, lunedì 15 febbraio alle 20.30. La transizione ecologica, spiegano i promotori, “è la possibilità di creare una società sostenibile nel Terzo millennio. Rinnovamento termico degli edifici, moneta considerata come bene comune, mobilità verde, stop all’energia prodotta da sorgenti fossili: questi i punti qualificanti della proposta”. Gaël Giraud negli anni scorsi ha scritto un libro dal titolo “Transizione ecologica”, edito da Emi, in cui affronta nel dettaglio questa visione economica e politica che si basa su un’idea ben precisa di società: quella dei beni comuni. Dialogheranno con Giraud Massimo Ramundo, redattore di Nigrizia, Stefano Arduini, direttore di Vita, Cinzia Vecchi, direttrice del Festival francescano, Giampaolo Cavalli, direttore dell’Antoniano di Bologna, e Lorenzo Fazzini, direttore di Editrice missionaria italiana.