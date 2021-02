Governo: Agorà della parità, “buon lavoro al neoministro Bianchi. Investire in istruzione significa investire in ripresa e sviluppo”

L’Agorà della parità esprime vive congratulazioni a Patrizio Bianchi, nuovo ministro dell’Istruzione, e ringrazia Lucia Azzolina per il lavoro svolto nel suo mandato. Con Bianchi le associazioni dell’Agorà della parità (Agesc, CdO Opere educative, Cnos scuola, Ciofs scuola, Fars, Fidae, Fism e Fondazione Gesuiti Educazione) hanno già collaborato nei mesi scorsi quando il ministro presiedeva il gruppo di esperti chiamato a far fronte all’emergenza Coronavirus per la riapertura delle scuole e, si legge in un comunicato, “hanno avuto modo di apprezzane la professionalità e l’impegno”. “Fin da ora – prosegue il comunicato – l’Agorà è a disposizione per continuare a collaborare con il ministro e il suo staff affinché il sistema di istruzione italiano, nel segno della vera parità, possa cogliere l’occasione di questa pandemia per rinnovare e innovare, nella consapevolezza che investire nell’istruzione significa investire nella ripresa e nello sviluppo del nostro Paese”.