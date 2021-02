Quaresima: Acireale, stasera il vescovo Raspanti presenta un libro di meditazione

Sarà presentato stasera, alle 19, nella cattedrale di Acireale, il 16° volume di “Quaresima per i fannulloni…alla scuola dei Santi” di p. Max Huot de Longchamp. Interverranno il vescovo mons. Antonino Raspanti, Letizia Franzone, teologa, e don Mario Fresta, arciprete parroco della cattedrale. Durante la presentazione verranno eseguiti intermezzi musicali.

Il libretto è edito dalla casa editrice “Il Pozzo di Giacobbe” e propone al lettore di dedicare un tempo, anche solo un quarto d’ora al giorno, alla riflessione spirituale per mettersi alla scuola dei santi e progredire nel cammino di fede durante la Quaresima. Nella tradizione della Chiesa, il tempo della Quaresima è dedicato alla preparazione ai sacramenti dell’iniziazione cristiana, cioè Battesimo, Cresima ed Eucaristia. “Così al tempo in cui l’impero romano si convertiva massicciamente alla fede cristiana – ricorda la nota della diocesi –, i vescovi durante la Quaresima riunivano quotidianamente i futuri battezzati per spiegare loro ciò che si sarebbe celebrato nella notte di Pasqua, poiché la resurrezione di Gesù era la sorgente della vita che loro avrebbero ricevuto”. La ‘Quaresima alla scuola dei santi 2021’ è dedicata ai cristiani battezzati nella primissima infanzia. “Come sempre, ‘alla scuola dei santi’ saranno proposti giorno dopo giorno alcuni testi della grande tradizione cristiana che ci aiuteranno a scoprire il tesoro nascosto che abbiamo ricevuto o che riceveremo nei sacramenti. Anche se i sacramenti sono sette, si farà a quelli che riguardano tutti i cristiani e che sono più direttamente legati al tema della quaresima: il battesimo, la confermazione, l’eucaristia, la penitenza e l’unzione dei malati”.