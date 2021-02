Coronavirus Covid-19: Rizzi (Fond. Soleterre), “da un anno supporto psicologico gratuito a pazienti, operatori sanitari, cittadini. In Italia salute mentale poco considerata”

“A partire dall’11 marzo 2020, dalla dichiarazione ufficiale di pandemia da Covid-19 da parte dell’Organizzazione mondiale della salute, Fondazione Soleterre ha lavorato per garantire in forma gratuita cure di supporto psicologico di massima qualità a tutta la popolazione italiana, partendo dai pazienti con Covid-19 e dagli operatori sanitari impegnati a salvare le loro vite”, spiega Damiano Rizzi, presidente di Fondazione Soleterre e psicologo clinico presso Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia. “Un’esperienza completamente autofinanziata che non è costata 1 euro al Sistema sanitario nazionale. I fondi – prosegue Rizzi – sono stati prevalentemente donati da Fondazioni non italiane e questo lascia molti margini di riflessione su come la salute mentale, in Italia, sia ancora lontana dall’essere qualcosa di percepito come fondamentale per potere definire un individuo ‘in salute’”.

L’esperienza del supporto psicologico di Fondazione Soleterre in emergenza Covid-19 è partita a marzo 2020 presso Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia, dove un team di 16 psicologi ha garantito assistenza psicologica a pazienti ricoverati, loro familiari e personale sanitario dei reparti coinvolti nella gestione dei casi Covid-19. Da giugno il servizio è stato esteso alla popolazione delle province lombarde più colpite di Bergamo, Milano, Pavia e Lodi e da ottobre in tutto il resto d’Italia.