Diocesi: Andria, riapre oggi il Museo “San Riccardo”

Riapre oggi al pubblico il Museo diocesano di Andria “San Riccardo”, in seguito alla nuova ordinanza del Ministero della Salute che ha riportato la Puglia in zona gialla. Ottemperando alle disposizioni del Dpcm dello scorso 14 gennaio, il Museo sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, con ingressi contingentati e solo su prenotazione. Per le prenotazioni si possono utilizzare le seguenti modalità: e-mail museodiocesano@diocesiandria.org; WhatsApp 334 15 41 661; Facebook www.facebook.com/museodiocesanoandria.

Altre informazioni sono presenti sul sito: www.museodiocesanoandria.it.

“La riapertura dei Musei rappresenta un piccolo barlume di speranza in questi tempi così difficili –commenta don Gianni Agresti, direttore del Museo diocesano –; l’arte e la cultura possono contribuire, insieme ad altri settori, al rilancio delle nostre comunità e del nostro Paese, infondendo, ci si augura, quella fiducia nel futuro di cui abbiamo così tanto bisogno oggi”.