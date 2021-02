Quaresima: mons. Panzetta (Crotone), “camminare insieme verso orizzonti di fraternità e di cura”

“Camminare insieme verso orizzonti di fraternità e di cura”. Ha questo tema il messaggio per la Quaresima di mons. Angelo Raffaele Panzetta, arcivescovo di Crotone-Santa Severina. “Di fronte al fallimento di un sistema fondato sull’accumulo, sulla crescita infinita e sullo sfruttamento sconsiderato delle persone e delle cose”, per il presule “occorre lavorare duramente su se stessi e impegnarsi in uno sforzo educativo in vista di una conversione comunitaria che riporti in primo piano l’essenziale della fraternità e della cura”. Mons. Panzetta ha evidenziato che “la scoperta di ciò che ci lega nella fraternità prende necessariamente corpo nella cura di se stessi, degli altri, del lavoro, della salute” e che “per riscoprire la cura che nasce dalla fraternità” occorre “una conversione particolare, quella che si realizza quando le persone e le comunità cambiano il loro stile di vita”. L’arcivescovo spiega che “questo può accadere solo quando muta significativamente anche la prospettiva con la quale si legge la realtà”. Infatti, “solo se, facendo tesoro degli eventi drammatici che stiamo vivendo, sapremo convertirci dal paradigma perverso del ‘successo – potere – accumulo’, potremo guardare alle cose della vita in modo nuovo, perché il paradigma del passato ha portato conseguenze antropologiche devastanti: crisi sociale e ambientale, fame e povertà, paura e depressione. Auspicando “un cammino guidato dal Signore”, mons. Panzetta “invita tutti a vivere il cammino quaresimale come un itinerario verso un nuovo paradigma e quindi verso un nuovo stile di vita”.