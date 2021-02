Giornata del malato: Cerignola, mercoledì 17 mons. Renna visiterà l’ospedale “G. Tatarella” e celebrerà messa per il personale

Il vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano, mons. Luigi Renna, non avendo potuto celebrare la Giornata del malato in ospedale lo scorso 11 febbraio, “non farà mancare la visita ai malati e i ringraziamenti per i medici e per il personale sanitario, impegnati accanto ai degenti, in particolar modo in questo periodo segnato dalla pandemia per il Covid-19”. Ne dà notizia la diocesi in una nota.

Il 17 febbraio, nel giorno del Mercoledì delle Ceneri, mons. Renna celebrerà la messa per il personale alle 12 nella cappella dell’ospedale “G. Tatarella” di Cerignola. Nel pomeriggio, alle 16, visiterà e benedirà i reparti, facendo dono ai medici e agli amministratori, agli infermieri e agli operatori sociosanitari di una copia del Vangelo, “Parola che risana le ferite dell’umanità”.