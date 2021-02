Regno Unito: Quaresima, la proposta della Chiesa anglicana. Riflessioni, app e preghiere per le vittime del Covid

Un volume intitolato con l’ashtag #LiveLent, un’app scaricabile su qualunque telefonino con riflessioni e musica, la possibilità di ricevere via email una meditazione ogni giorno e anche una candela da accendere al computer, magari al mattino prima di cominciare a lavorare. Queste le proposte per la Quaresima della “Chiesa d’Inghilterra” sul sito www.churchofengland.org, dove vengono anche ricordate, con una preghiera, le oltre centomila vittime del Covid. Sei riflessioni per ogni settimana, scritte da Stephen Hance, responsabile del settore evangelizzazione della chiesa di stato inglese, ciascuna costruita attorno a un passaggio della Bibbia. Vengono offerte ai fedeli in formati diversi, da un libro a clip e video disponibili anche sul sito di YouTube. È possibile, poi, scaricare un calendario con una serie di attività da fare in famiglia per ognuno dei quaranta giorni a cominciare dal Mercoledì delle Ceneri per terminare a Pasqua. Si parte con l’invito a tracciare la forma del proprio piede con una penna e, dentro nella sagoma, scrivere frasi per ringraziare le persone che ci aiutano ad avvicinarci a Gesù. Si conclude il giorno di Pasqua con un poster da disegnare e colorare e mettere alla finestra. Tra i suggerimenti più curiosi, realizzare una scatola dove ogni membro della famiglia mette una domanda sulla Chiesa o Gesù per poi leggerle insieme la domenica successiva.