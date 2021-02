Coronavirus Covid-19: Policlinico Gemelli, una App per smartphone monitora le reazioni avverse ai vaccini

Una App per monitorare eventuali reazioni avverse ai vaccini anti Sars-Cov2. Si tratta di Generator App vaccinale, applicazione per smartphone sviluppata dal nuovo centro Gemelli Generator in collaborazione con un partner tecnologico esterno, la company belga Innovation Sprint Sprl, a partire dalla piattaforma Healthentia®. Gemelli Generator è un centro all’avanguardia della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs con competenze multidisciplinari, nato allo scopo di realizzare progetti e soluzioni innovative a supporto della ricerca e della pratica clinica. Tutto il personale della Fondazione, in concomitanza con la somministrazione della prima dose di vaccino, riceve un’informativa sull’applicazione, compatibile sia con iPhone che con Android, e viene invitato a scaricarla. Scaricata la App e fatta la registrazione, all’utente viene richiesto di riportare eventuali reazioni avverse avute il giorno della vaccinazione e nei sette giorni successivi, attraverso un agile questionario. Il sistema, a marchio CE e certificato come Medical Device di classe I, integra i più robusti criteri di compliance con la General Data Protection Regulation (Gdpr, 3) e di qualità di gestione della sicurezza delle informazioni secondo lo standard Iso/Iec27001.

“Questo servizio – commenta Vincenzo Valentini, direttore del Gemelli Generator e vicedirettore scientifico della Fondazione Gemelli – trova la sua utilità diretta nel monitoraggio dei possibili eventi avversi (astenia, cefalea, dolori muscolari e/o articolari, febbre, brividi, nausea, ecc.) tramite una serie di dati reali auto riportati”. Se adottato “su scala regionale o nazionale, potrebbe contribuire a finalità di salute pubblica attraverso una migliore definizione della reale prevalenza di reazioni avverse o sintomi post-vaccinali, da condividere con i referenti delle attività di farmacovigilanza”.