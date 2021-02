Fondazione Carlo Maria Martini: da oggi on line la nuova area Educational. Percorsi di formazione dedicati ai giovani

Prendendo le mosse da alcuni temi tipicamente “martiniani”, la Fondazione Carlo Maria Martini di Milano ha individuato “sei grandi aree tematiche ed elaborato dei veri percorsi didattici dedicati ai giovani per favorire una personale elaborazione capace di coinvolgere anche la dimensione affettiva, oltre la semplice appropriazione intellettuale di nozioni o competenze”. In occasione del 15 febbraio, anniversario della nascita di Martini (1927, Torino), nasce così la nuova “area educational” disponibile a tutti sul sito della Fondazione Carlo Maria Martini, “uno spazio dedicato alla formazione personale e civile delle nuove generazioni, con una particolare attenzione al mondo della scuola secondaria superiore”. Cittadinanza, dialogo, giustizia, solidarietà, sostenibilità ed etica: attorno a queste aree tematiche “saranno costruiti – spiega la Fondazione – percorsi didattici originali, elaborati da insegnanti e pedagogisti, facilmente utilizzabili per l’attività scolastica, corredati da materiali di supporto scaricabili dal sito”. Da oggi sono online le prime due unità multidisciplinari dell’area cittadinanza: “Questa nostra città” e “Benedetta e maledetta”. Nelle prossime settimane saranno pubblicate le altre unità dell’area cittadinanza. Nei mesi successivi saranno gradualmente rese disponibili i percorsi e i materiali dell’area dialogo e giustizia.