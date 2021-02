Governo: Fnopi, “riconoscere professionalità infermieri e valorizzarli come riferimento essenziale sul territorio”

Crescita professionale degli infermieri con il riconoscimento delle loro qualità assistenziali e dell’autonomia necessaria a “garantire servizi e assistenza all’altezza di un Servizio sanitario davvero nazionale, universalistico ed equo”. Stop a precariato e soluzioni emergenziali per la carenza di organici; nuova governance e nuovo impulso al sistema sanitario, “perché cresca intorno alle persone, con contatti e reti di prossimità per i fragili, senza dimenticare i giovani che hanno ormai altrettanti bisogni” e rischiano di trasformarsi in “nuovi poveri”. Il tutto “grazie a un diverso utilizzo dei fondi del Recovery Plan e all’applicazione reale e immediata delle previsioni del Patto per la salute”.

La Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi), che rappresenta oltre 454mila professionisti infermieri, nella sua lettera di benvenuto al premier Mario Draghi illustra le basi della crescita professionale e del sistema sanitario, con precisi riferimenti agli altri Paesi europei e offrendosi come partner primario per la crescita e la definizione di nuovi modelli per il sistema salute. “Gli infermieri – spiega la lettera – nella pandemia si sono dimostrati essenziali per l’assistenza ai pazienti altrimenti soli nelle corsie Covid, si dimostrano fondamentali per il supporto ai malati cronici “, sono “i naturali controllori della salute scolastica e dell’educazione sanitaria, rappresentano la punta di diamante delle strutture vaccinali, anche se rispetto alle vaccinazioni per la pandemia è stato finora rallentato il loro apporto e intervento”.

“Finora – conclude la Fnopi – si è parlato più volte, d’intesa con le Regioni, di assicurare un piano di assunzioni straordinarie di medici e infermieri e integrare i servizi sanitari e sociosanitari territoriali, ma la maggior parte di queste intenzioni è rimasta per adesso sulla carta”.