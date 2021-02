Don Tonino Bello: diocesi Taranto, incontro online con mons. Santoro e don Ciardo

Si svolgerà, giovedì 18 febbraio, alle 20, l’incontro online dedicato a don Tonino Bello. L’arcivescovo di Taranto, mons. Filippo Santoro, e don Gigi Ciardo, parroco di Alessano, con la sua testimonianza sul servo di Dio don Tonino Bello, accompagneranno i ragazzi e i giovani nella tematica “Vivere intensamente il presente”. L’incontro sarà trasmesso in diretta dal canale YouTube dell’arcidiocesi di Taranto. “I giovani sono la speranza dell’oggi. Compito della comunità ecclesiale è quella di accompagnarli verso scelte di vita che li redano sempre più protagonisti e non semplici spettatori”, si legge nella presentazione dell’appuntamento. L’iniziativa, principalmente rivolta ai ragazzi, ai giovani e ai loro accompagnatori, è aperto a tutti coloro che fossero interessati. I gruppi giovanili, in piena ottemperanza con le indicazioni ministeriali, possono organizzarsi partecipando dalle parrocchie oppure collegandosi singolarmente.