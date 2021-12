Vocazioni: Cei, dal 3 al 5 gennaio il Convegno nazionale in modalità online

Si svolgerà nuovamente in modalità online il Convegno nazionale vocazioni, in programma dal 3 al 5 gennaio prossimi.

I lavori prenderanno il via alle 16 di lunedì 3 con l’introduzione di don Michele Gianola, sottosegretario della Cei e direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale della vocazioni. Seguirò l’intervento su “La storia possibile” proposto da mons. Paolo Bizzeti, vicario apostolico dell’Anatolia. La giornata di martedì 4 si aprirà, alle 9.30, con la relazione su “Discernimento in comunità” presentata da Giovanni Grandi. Alle 10 verrà presentato il volume “Ascoltare, condividere, orientarsi. Metodo e soluzioni pratiche per gruppi e comunità in cammino”. Di “Vocazione e percorsi di libertà” parlerà poi mons. Paolo Martinelli, vescovo ausiliare di Milano e presidente della Commissione episcopale per il clero e la vita consacrata della Cei. La sessione pomeridiana, con inizio alle 16, prevede gli interventi “A sua immagine e somiglianza” del gesuita padre Franco Annicchiarico e “Dal fare la storia al farsi storia” della pedagogista Chiara Scardicchio. In serata, alle 21, la veglia di preghiera. La giornata di mercoledì 5 verrà aperta dall’intervento del card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, su “Costruire la città”. Le conclusioni del Convegno saranno poi delineate da don Gianola. Per partecipare è necessario iscriversi tramite il form online.