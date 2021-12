Gkn: Firenze, domani la visita del card. Betori. Il collettivo di fabbrica, “no a spettacolarizzazioni, siamo aperti e inclusivi”

Per domani è prevista la visita e un saluto da parte del card. Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, nello stabilimento della Gkn a Campi Bisenzio. “Vorremmo invitare a non spettacolarizzare il nostro Natale e anche la visita del cardinale. Il collettivo è composto da diverse sensibilità”, chiarisce Dario Salvetti, del collettivo di fabbrica Gkn, “ed è una fabbrica laica e inclusiva. Alla vigilia di Natale ci sembra giusto dare espressione plurale a tutti i bisogni che esprime la nostra comunità, compreso quelli spirituali e religiosi. Il passaggio del card. Betori era in discussione da tempo. Non ha quindi nessun legame con il closing avvenuto oggi. In questi mesi da qua sono passati parroci, la comunità delle Piagge di Don Santoro, la comunità valdese ecc. Saremo anche presenti alla veglia di Natale della comunità dell’Isolotto. La nostra lotta e la nostra vertenza hanno avuto sempre la caratteristica di essere aperte ed inclusive, grazie a tutta la solidarietà che ci è arrivata dal territorio”. “Io non sono cattolico – precisa Salvetti –. Se lo fossi, sarei il primo ad essere interessato a non svuotare del significato spirituale questo momento. Per il resto ci state chiedendo in tantissimi come passeremo questo Natale. Più o meno come abbiamo passato tutti i giorni da quel 9 luglio. Uniti. E non abbiamo molto di più da aggiungere”.