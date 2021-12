Papa Francesco: ai dipendenti vaticani, “durante la pandemia ci siamo impegnati a non lasciare nessuno senza lavoro”

“La pandemia ha causato molti problemi alle famiglie, problemi sia economici, sia psicologici”. Lo ha detto il Papa, ricevendo in udienza i dipendenti vaticani, insieme alle loro famiglie, in Aula Paolo VI per gli auguri natalizie. “Penso ai ragazzi, agli adolescenti, che hanno risentito in modo particolare dei periodi di isolamento e di didattica a distanza”, ha proseguito Francesco: “Ma ogni età ha avuto i suoi disagi”. “Per quanto riguarda il lavoro, come vi dicevo un anno fa, abbiamo cercato di garantire l’occupazione; ci siamo impegnati a non lasciare nessuno senza lavoro”, ha sottolineato il Papa: “Certo, la gestione del periodo

di chiusura non è stata facile; so che c’è stato qualche problema; spero che si possano trovare soluzioni

soddisfacenti attraverso il dialogo, cercando di venirsi incontro, sempre nel rispetto dei diritti dei

lavoratori e del bene comune”.