Servizio civile: Acli Roma, 13 posti disponibili in 6 progetti

Anche quest’anno le Acli di Roma e l’Us Acli Roma hanno presentato i propri progetti per partecipare al bando per il Servizio civile universale. Vi potranno prendere parte 13 giovani, di età compresa tra i 18 e i 28 anni che potranno così vivere un’esperienza di crescita e di servizio in 6 progetti che si svolgeranno sul territorio metropolitano di Roma. Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza attiva, contrasto alla dispersione scolastica, educazione e promozione culturale, sostegno alle donne vittime di violenza, lotta alla dispersione sportiva e al digital divide. Questi gli ambiti su cui i giovani avranno l’occasione di concentrare il proprio impegno. I giovani interessati possono presentare la domanda fino alle ore 14.00 del 26 gennaio 2022. Qui tutte le info. “Il Servizio civile – dichiara Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia – è un’esperienza di impegno sociale che rafforza la consapevolezza della responsabilità civica, una vera e propria palestra per l’impegno civico. I giovani che vorranno affrontare questa sfida si troveranno a vivere un anno intenso, che permette di entrare in contatto e aiutare le fasce più fragili della società, e anche una tappa preziosa della propria crescita personale e professionale”.