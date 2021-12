Natale: Ascoli Piceno, videomessaggio di mons. Palmieri a più voci, “in ascolto di persone segnate dalla fragilità”. “Non facile ottimismo ma speranza che nasce dalla fede”

“Cammineremo insieme… mi metterò in ascolto”, queste le parole pronunciate dal vescovo di Ascoli Piceno, mons. Gianpiero Palmieri, al suo ingresso in diocesi il 28 novembre e nel video messaggio di Natale agli ascolani, il nuovo vescovo mette in pratica quanto promesso dando spazio agli auguri e alle testimonianze di alcuni protagonisti della vita diocesana. Dunque, quest’anno, un videomessaggio di auguri a più voci. Nel video che si può vedere sul sito della diocesi e su lavitapicena.it, il vescovo si mette in ascolto di Maria Grazia che dalle zone del sisma racconta la gioia di un Natale che le ha dato la possibilità di rientrare a casa dopo 5 lunghi anni e lancia un messaggio di speranza a tutti; poi Virgilia, ospite del Villaggio Santa Marta che con entusiasmo invita ad accogliere Gesù che viene; Domenico, utente del Polo Accoglienza e Solidarietà (PAS) che ha contribuito (insieme ad altri amici) ad allestire il bel presepe nella sua parrocchia di Madonna del Ponte e che annuncia con grande soddisfazione che sarà il Vescovo stesso a benedirlo nel pomeriggio del 24 dicembre rispondendo positivamente ad un suo invito ed infine don Alessio, cappellano della casa circondariale di Marino del Tronto, che dà voce alle attese e ai desideri dei detenuti che esprimono anche un augurio di pace e di serenità a tutti. “Mettendosi in ascolto di persone segnate, in vario modo, dalla fragilità – si legge in un comunicato diffuso oggi dalla diocesi – mons. Palmieri lancia un messaggio di speranza e rinascita: non facile ottimismo ma speranza che nasce dalla fede, dal fatto che in Gesù, Dio è entrato nella storia umana. Ecco allora l’invito a portare nella valigia della nostra vita la speranza che attiva le risorse anche per affrontare i momenti difficili. Il messaggio si conclude con l’appello a donare la speranza agli altri e soprattutto a non lasciare solo nessuno nel tempo di Natale”.