Natale: domani su Rai Uno l’evento “Nella memoria di Giovanni Paolo II”

Tornerà in onda domani su Rai Uno, vigilia di Natale, (ore 23.45), l’evento “Nella memoria di Giovanni Paolo II”, prodotto dalla Life Communication, uno spettacolo tra fede, musica ed impegno civile. A condurre sarà Eleonora Daniele con Domenico Gareri, dalla basilica S. Maria in Portico in piazza Campitelli a Roma. Diverse le performance artistiche, i contributi e le testimonianze di noti personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo e di rappresentanti delle istituzioni che hanno voluto prendere parte alla edizione numero 17 del programma. Tra gli artisti Arisa, Riccardo Fogli e Valerio Scanu e, in esterna, l’attore Raoul Bova. A portare la loro testimonianza di impegno civile e di carità saranno Rita Dalla Chiesa e Sergio Di Caprio, Capitano Ultimo, il quale racconterà il suo mettersi al servizio di chi ha più bisogno. Altra partecipazione importante quella di Pasquale Padovano, il solo sopravvissuto per miracolo alla strage di Linate di 20 anni fa. E ancora, a ripercorrere la propria storia sarà un giovane che, dopo aver scontato la propria condanna a quindici anni per omicidio, ha scoperto una nuova vita, una rinascita, grazie alla fede e all’incontro con il cappellano, don Antonio Bonemuto, dell’istituto penale in cui era detenuto. Ospiti del programma anche Marcella Reni dell’Associazione “Prison Fellowship International”, con interventi in esterna di padre Adam Zwigon, rettore del santuario della Mentorella, e di mons. Pawel Ptzanik, capo della segreteria polacca presso la Santa Sede. A fare da colonna sonora, le musiche dell’Orchestra filarmonica della Calabria. Fede, arte, cultura e sociale insieme, per lanciare un messaggio di forza e di speranza nella notte di Natale, in questo difficile periodo storico della pandemia.