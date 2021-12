Coronavirus Covid-19: on line la “cronologia” degli interventi dell’Unione europea

(Foto Parlamento europeo)

Una “cronologia” delle azioni decise e operate dall’Unione europea per contrastare la pandemia Covid-19 a partire dall’inizio del 2020: è quanto si trova sul sito del Parlamento europeo. Un excursus che dimostra iniziative – assunte, talvolta con difficili passaggi politici, dalle istituzioni comunitarie in accordo con i 27 Stati membri – in diversi campi: sanità e fornitura vaccini, innovazione e ricerca in campo medico, economia (sostegno finanziario ai bilanci statali e alle imprese), occupazione, sostegno ai redditi familiari, aiuti ai settori produttivi, lavoratori transfrontalieri, viaggi e trasporti, “sostegno globale”, aiuti umanitari, Covax.