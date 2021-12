Natale: mons. Marconi (Macerata), “solo una società fraterna a dimensione universale è la base su cui costruire una cultura veramente umana”

“La sfida di questo Natale 2021 è recuperare la coscienza che solo una società fraterna a dimensione universale è la base su cui costruire una cultura veramente umana. Questo è il messaggio del Natale, di Dio che si è fatto nostro fratello nell’umanità, vergognarsene o peggio considerarlo pericoloso o offensivo per qualcuno mi sembra un esempio lampante di particolare insipienza”. Lo ha scritto il vescovo di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia, mons. Nazzareno Marconi, nel messaggio natalizio pubblicato su MarcheMedia.

Nel testo, il vescovo sottolinea che “il cuore del messaggio cristiano sul Natale, Dio che si è incarnato in Gesù, determina per noi un particolare rapporto con il tempo. Credere che l’Eterno è entrato nel tempo e nello spazio degli uomini impedisce di pensare il tempo solo come lo scorrere meccanico di secondi tutti uguali e tutti misurabili”. “Da cristiani perciò dobbiamo abitare il tempo che ci è dato in modo vigile e responsabile”, prosegue mons. Marconi, che aggiunge: “Dobbiamo riconoscere ‘i segni dei tempi’ da intendere secondo la saggia lezione Conciliare”. “Il perdurare della pandemia – aggiunge – richiama anche il nostro mondo occidentale al tema della fragilità, della vita che ogni giorno è un dono. Ci ricorda il bisogno inderogabile dell’aiuto degli altri, per poter entrare nella vita e per continuare a vivere”. “A ben vedere questi temi di meditazione sono profondamente natalizi”, osserva mons. Marconi: “Quale annuncio dalla strutturale fragilità umana è più convincente di un Dio che per farsi veramente uomo deve diventare bambino: in tutto dipendente da un grembo che lo accoglie, un seno che lo nutre, una mangiatoia che lo sostiene e poveri panni che lo proteggono dal freddo della notte palestinese? Dio che si fa uomo rivela all’uomo che per vivere abbiamo bisogno degli altri, come gli altri hanno bisogno di noi”.