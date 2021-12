Natale: Terni, il 25 dicembre mons. Piemontese pranza con 100 poveri in episcopio

“Il Natale ci ricorda che Gesù si è fatto uomo, si è sporcato le mani e ha preso su di sé i limiti della natura umana ha imparato l’arte del vivere umano, fatto di lavoro, di fatica, di studio, di dialogo, di ricerca della verità e di Dio; di confronto rispettoso e pacifico con la comunità, di condivisione del comune destino, di compassione e misericordia, di amore gli uni per gli altri. La carità e la solidarietà sono parte integrante del Natale, nel perpetuare ciò che Gesù Cristo ha fatto e che ci contraddistingue come cristiani. Nella contemplazione del presepe, le nostre città, la nostra Diocesi, possono imparare l’arte di amare e di vivere da uomini liberi e felici. Possiamo imparare a promuovere il bene e il benessere di tutti: specie dei poveri nei quali Gesù ha promesso di identificarsi con maggiore verità”. È questo il testo che mons. Giuseppe Piemontese ha inviato ai fedeli della diocesi di Terni-Narni-Amelia per spiegare come il Natale 2021 vuole essere all’insegna della solidarietà verso i più bisognosi soprattutto durante la crisi aggravata dalla pandemia. Per questo motivo il 25 dicembre alle 13 in episcopio è stato rinnovato l’appuntamento con il pranzo offerto alle persone in particolari situazioni di disagio, difficoltà e solitudine con il contributo dell’associazione “Terni col cuore”. Saranno 100 le persone che, nel rispetto delle normative anti Covid-19, siederanno a tavola con il vescovo Piemontese per il pranzo a cui hanno contribuito l’Ast, che offre i pacchi natalizi, e gli studenti dell’Istituto “Casagrande – Cesi” di Terni con la preparazione del pampepato dolce della tradizione natalizia ternana. In occasione del Natale la Caritas diocesana associazione di volontariato San Martino, ha donato alla Casa circondariale di Terni 500 panettoni, mentre gli studenti universitari, quelli del liceo artistico e dell’Istituto Casagrande, hanno effettuato delle raccolte alimentari per gli Empori solidali di Terni e Amelia e per l’Emporio Bimbi della San Vincenzo de’ Paoli. Mons. Piemontese presiederà messa per il Natale 2021 il 24 dicembre alle 23.45 in cattedrale a Terni, il 25 dicembre alle 11 nella concattedrale di Narni e alle 17.30 nella concattedrale di Amelia. Nel periodo delle festività dopo Natale, la Chiesa diocesana celebra la conclusione dell’anno venerdì 31 dicembre alle 17.30 in cattedrale con il tradizionale Te Deum di ringraziamento presieduto da mons. Piemontese alla presenza delle autorità cittadine.