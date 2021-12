Olimpiadi e Paralimpiadi invernali: Mattarella consegna il Tricolore agli atleti. “A Pechino accompagnati dall’attenzione e dall’affetto degli italiani”

“Sarà avvenuta affascinante per voi e l’augurio che rivolgo a voi atleti, ai dirigenti, ai tecnici, ai medici, agli accompagnatori, agli assistenti, a tutto quanto il grande complesso di professionalità e di passione che accompagna Olimpiadi e Paralimpiadi”. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando le delegazioni che parteciperanno a Olimpiadi e Paralimpiadi invernali il prossimo febbraio a Pechino. Consegnando il Tricolore a Sofia Goggia e Giacomo Bertagnolli, il Capo dello Stato ha sottolineato che “andrete a Pechino accompagnati dall’attenzione e dall’affetto degli italiani”.

Quella che vivranno gli atleti azzurri sarà “una straordinaria occasione, avete grandi aspettative” e “quella più importante è il modo in un cui parteciperete: quello della passione sportiva, della lealtà, del confronto, del desiderio di misurarsi costantemente su nuovi orizzonti e nuovi limiti da raggiungere e superare”. “Complimenti per questa attitudine e per quello che c’è alle spalle dell’approdo alle Olimpiadi e alla Paralimiadi: lavoro, sacrificio, allenamento, concentrazione, motivazione. Grazie per questa testimonianza”.