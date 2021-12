Natale: Tv2000, la programmazione fino all’Epifania

Le celebrazioni con Papa Francesco, i film per la famiglia, i grandi classici del cinema, i documentari, i concerti e la serie tv “Canonico” nella programmazione di Tv2000 dedicata alle festività natalizie, dal 24 dicembre al 6 gennaio. Tra gli eventi più significativi con il Pontefice: la messa di Natale, venerdì 24 dicembre; la Benedizione Urbi et Orbi, sabato 25 dicembre; i Primi Vespri e Te Deum di ringraziamento per l’anno trascorso venerdì 31 dicembre; la messa nella festa di Maria Madre di Dio e Angelus da piazza San Pietro sabato 1° gennaio; la messa dell’Epifania e l’Angelus da piazza San Pietro giovedì 6 gennaio. Giovedì 31 dicembre in onda il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Tra i film trasmessi dall’emittente della Cei: “White Christmas” (24 dicembre); “The Christmas cottage” (25 dicembre). I concerti: “Natale al Castello, Carly Paoli and Friends” e “Christmas in Vienna” (24 dicembre). I documentari: “La notte del presepe di san Francesco” e “Nascere a Gerusalemme est” (25 e 26 dicembre); “I Re Magi. Sulle tracce del mito” (6 gennaio).