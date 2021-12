Olimpiadi e Paralimpiadi invernali: Mattarella consegna il Tricolore agli atleti. “Sport di eccellenza suscita nei giovani il desiderio di avvicinarsi alla pratica”

“Lo sport di eccellenza è importante in sé, rappresenta il Paese in una dimensione della vita sociale rilevante. Ma è anche importante perché suscita nei giovani il desiderio di avvicinarsi alla pratica sportiva” così “alimentando un giacimento di possibili nuovi campioni per Olimpiadi e Parlalimpiadi. Questo obiettivo, questo scopo è affidato anche alle vostre mani, al vostro esempio, alla vostra capacità di testimoniare il valore dello sport come state facendo e come fate abitualmente”. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando le delegazioni che parteciperanno a Olimpiadi e Paralimpiadi invernali il prossimo febbraio a Pechino. Consegnando il Tricolore a Sofia Goggia e Giacomo Bertagnolli, il Capo dello Stato ha sottolineato in particolare il valore dello “sport paralimpico. In questi anni il movimento paralimpico è cresciuto molto grazie al protagonismo” degli atleti e “lo sport paralimpico è stato l’avanguardia di questa affermazione, di questa crescita che è nell’animo, nella coscienza, nell’intelligenza, nella comprensione dei nostri concittadini. È una misura della civiltà di una società, in questo rappresentate davvero il Paese”.