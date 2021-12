Giovanni Paolo I beato: il 4 settembre 2022 in San Pietro il rito presieduto dal Papa. Mons. Pizziolo (Vittorio Veneto), “inizieremo a prepararci con più solerzia”

“Sono davvero molto contento che finalmente sia stata fissata la data della beatificazione di Papa Luciani”. Così mons. Corrado Pizziolo, vescovo di Vittorio Veneto, ha commentato la notizia della data della beatificazione del suo predecessore (Luciani fu vescovo di Vittorio Veneto dal 1959 al 1970). Giovanni Paolo I sarà beatificato in San Pietro da Papa Francesco domenica 4 settembre 2022. “Qualche anticipo sulla possibile data – ha affermato mons. Pizziolo al settimanale diocesano ‘L’Azione’ – era stato ventilato tempo addietro in seguito a colloqui intercorsi tra delle autorità civili del bellunese con Papa Francesco. Sia il tempo che la data mi paiono quanto mai adatti”. “Per quanto riguarda la data, il 4 settembre, c’è tutto il tempo per prepararsi all’evento – ha osservato il vescovo – ed è collocata in un periodo abbastanza libero da altri impegni pastorali, che generalmente iniziano poco dopo. Anche il luogo è assolutamente adatto: Luciani è stato prete e vicario generale della diocesi di Belluno-Feltre, vescovo della diocesi di Vittorio Veneto e patriarca di Venezia; tuttavia, in quanto Papa – sebbene per soli 33 giorni – ritengo che la basilica di San Pietro, nella città di Roma, rappresenti la collocazione più adeguata della celebrazione della sua beatificazione. Sono stati proprio quei 33 giorni, infatti, che hanno fatto conoscere al mondo la levatura intellettuale e morale di Luciani”. “Sono molto contento – ha ribadito mons. Pizziolo – per la data e il luogo: ora, come diocesi di Vittorio Veneto, inizieremo a prepararci con più solerzia per vivere questo appuntamento nel migliore dei modi”.