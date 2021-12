Diocesi: Cassano all’Jonio, mons. Savino celebra in cattedrale la festa della Sacra Famiglia

Sarà il vescovo mons. Francesco Savino a presiedere la messa in cattedrale il 26 dicembre (ore 18), festa della Sacra Famiglia. Lo rende noto la diocesi di Cassano all’Jonio in un comunicato in cui la celebrazione viene descritta come “occasione propizia per incoraggiare un nuovo approccio pastorale nei confronti della realtà familiare diocesana, duramente provata, tra tanti disagi che mettono a rischio i legami familiari. La famiglia è punto di riferimento più saldo, sostegno più forte, presidio insostituibile per la tenuta dell’intera comunità umana e sociale. Infatti – ricorda il presule della diocesi cassanese –, come dice Papa Francesco, siamo chiamati ad accompagnare, ad ascoltare, a benedire il cammino delle famiglie; non solo a tracciare la direzione, ma a fare il cammino con loro, a entrare nelle case con discrezione e con amore, per dire ai coniugi: la Chiesa è con voi, il Signore vi è vicino, vogliamo aiutarvi a custodire il dono che avete ricevuto”.