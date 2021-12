Solidarietà: domani sera in tv il Concerto di Natale per alleviare la sofferenza di Libano e Haiti

Un Concerto di Natale per far conoscere la situazione di estrema povertà di due Paesi e ciò che la Chiesa sta facendo per alleviare la sofferenza della gente. Libano e Haiti saranno sotto i riflettori televisivi, venerdì 24 dicembre, in prima serata su Canale 5 (dalle 21.30 circa) grazie alla Congregazione per l’Educazione cattolica, che ha invitato “Missioni Don Bosco” – la Procura missionaria salesiana di Torino – e la Fondazione Pontificia “Scholas Occurrentes” a partecipare all’evento. L’appuntamento, che si ripropone per il 29° anno, questa volta dall’Auditorium della Conciliazione di Roma, sarà trasmesso in replica anche nella giornata del 25. A riportare la notizia è l’agenzia salesiana Ans. “Missioni Don Bosco” presenterà il Libano, che sta attraversando la peggiore e più dura depressione dalla fine della guerra civile. Il salesiano don Simon Zakerian è venuto da Beirut per raccontare che ad El Houssoun i salesiani gestiscono il centro giovanile “Don Bosco”, mentre a Beirut gestiscono dal 2020 la scuola degli “Angeli della pace”, originariamente di proprietà della Chiesa armena, che garantisce educazione scolastica non formale a bambini rifugiati i quali non avrebbero accesso a opportunità di istruzione in Libano. Ad Al Fidar è attivo l’Istituto tecnico “Don Bosco”, che offre istruzione e formazione tecnica e professionale di alta qualità a circa 200 ragazzi libanesi dai 13 ai 20 anni, attraverso diversi percorsi formativi. Il Concerto di Natale vedrà numerosi cantanti e musicisti italiani e stranieri, con la conduzione di Federica Panicucci e con l’Orchestra italiana del Cinema diretta dal maestro Adriano Pennino. Ospiti speciali saranno i tre giovani vincitori del Christmas Contest, che Tv2000 ha trasmesso mercoledì 22: Matteo Faustini (miglior testo), Valentina Tioli (miglior musica) e I Fake (miglior interpretazione). Tra le “stelle” italiane che saliranno sul palco: Rita Pavone, Enrico Ruggeri, Francesca Michielin, Andrea Griminelli, Federico Rossi, Bugo, Giò Di Tonno, Arianna. Con loro le “star” internazionali 2Cellos (Croazia), Ian Anderson (UK), Shaggy (Giamaica), Anggun (Francia), Jimmy Sax (Francia) e il Virginia Union Gospel Choir feat. David Bratton (Usa). Per donare chiamare o inviare un sms al 45582. Il Concerto di Natale gode del patrocinio della Società italiana degli autori ed editori (Siae) e dell’Associazione fonografici italiani (Afi) e del sostegno di numerose imprese che offrono anche un supporto tecnico alla buona riuscita dell’iniziativa coordinata da “Prime Time Promotions”. Quest’anno, a partire dal Christmas Contest, hanno dato il loro patrocinio anche il Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e la Federazione italiana giuoco calcio (Figc).