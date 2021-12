Natale: mons. Saba (Sassari), tre visite alla Casa circondariale di Bancali

Tre visite in pochi giorni nella Casa circondariale di Bancali per l’arcivescovo di Sassari, mons. Gian Franco Saba. Nel pomeriggio di ieri, presso la Casa circondariale – informa la diocesi – si è svolta la consegna dei doni natalizi ai detenuti mentre oggi, sempre a Bancali, si è svolto il pranzo di Natale con i figli minori delle persone detenute. Sabato 25 dicembre, Natività del Signore, mons. Saba sarà nuovamente nella Casa circondariale per una celebrazione eucaristica (alle 8.30) e per portare il proprio saluto ai detenuti presenti prima di celebrare il solenne pontificale nella cattedrale di San Nicola. Ognuno di questi appuntamenti, così come già avvenuto in passato, diventa occasione per “abbattere i muri dell’isolamento”, come ricorda una delle lettere pastorali dell’arcivescovo e costituisce il segno concreto di una prossimità alla quale siamo tutti chiamati.