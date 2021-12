Giovani: Camaldoli, le Giornate di fine anno dedicate all’“Impegno. La cura del mondo e la radicalità del tempo”

“Impegno. La cura del mondo e la radicalità del tempo”. Questo il titolo delle Giornate giovani di fine anno che si svolgeranno al monastero di Camaldoli (Arezzo) dal 28 dicembre al 1° gennaio 2022. Si tratta di un’iniziativa rivolta ai giovani da 18 ai 35 anni ai quali viene proposto “un modo diverso per iniziare il nuovo anno”. Le Giornate si apriranno mercoledì 28 dicembre con gli arrivi a Camaldoli, nelle Foreste casentinesi, e la presentazione del convegno. A seguire giovedì 29 dicembre la relazione di Franco Vaccari, fondatore e presidente di Rondine Cittadella della pace, su “L’impegno è un contratto? L’inizio, il tempo, il dono”. Il giorno seguente sarà la volta di don Luigi Maria Epicoco, teologo e scrittore, che presenterà inviterà a riflettere su “L’amore che decide. Impegnarsi per Cristo nella fede”. Per venerdì 31 dicembre è prevista infine la testimonianza di impegno politico di due membri della Comunità Papa Giovanni XXIII da poco eletti consiglieri comunali a Rimini: Serena Soldati e Samuele Ramberti. La giornata del 31 dicembre sarà anche l’occasione per i partecipanti di vivere l’esperienza della Veglia notturna in cammino che introdurrà al nuovo anno. A seguire un momento di festa nella Foresteria.

Per partecipare alle Giornate di fine anno è necessario iscriversi contattando la Foresteria del Monastero (foresteria@camaldoli.it – tel. 0575 556013). È prevista sia la partecipazione come singoli che in piccoli gruppi.