Violenza su donne: Terre des Hommes, “nel mondo 1 ragazza su 4 ha subito abusi almeno una volta nella vita. In Italia nel 2020 3.762 vittime di maltrattamenti”

“I dati raccolti nell’ultimo Dossier indifesa parlano chiaro: nel mondo tra le ragazze già sposate o che vivono una relazione, nella fascia d’età compresa tra i 15 e i 19 anni, una su quattro ha subito violenza fisica e/o sessuale almeno una volta nella vita da parte del partner. Nel corso degli ultimi 12 mesi, circa 15 milioni di ragazze adolescenti hanno subito rapporti sessuali contro la loro volontà, nella maggior parte dei casi a perpetrare la violenza sono mariti, partner e fidanzati (o ex). E la violenza nei confronti di bambine e ragazze corre anche sul web, a livello mondiale il 52% di ragazze e giovani donne ha subito abusi online. Sono terribilmente giovani le vittime della violenza in rete. Già a partire dagli 8 anni di età le bambine subiscono abusi tramite internet, mentre la maggior parte delle ragazze viene molestata per la prima volta tra i 14 e i 16 anni”. Nella Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne, Terre des Hommes lancia l’allarme anche sulle vittime minorenni, che spesso sono ancora più vulnerabili e senza voce. In Italia i dati elaborati da Terre des Hommes dal Servizio Analisi criminale della Direzione centrale Polizia criminale dicono che “il 65% dei minori vittime di reato sono femmine, in numeri assoluti si tratta di 3.762 bambine e ragazze che hanno subito maltrattamenti e violenze nel 2020. Un dato tra i più alti mai registrati nella serie storica raccolta in questi dieci anni dall’organizzazione, con punte dell’89% per i casi di violenza sessuale aggravata e dell’88% per quelli di violenza sessuale, subita l’anno scorso da ben 488 bambine e ragazze nel nostro Paese”.