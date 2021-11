Giovani: Grosseto, Gioventù Francescana lancia l’iniziativa “Scatole di Natale per i più bisognosi”

“Scatole di Natale per i più bisognosi”. Con questo slogan la Gioventù Francescana di Grosseto lancia un’iniziativa di solidarietà per il Natale. “É un progetto – spiegano i ragazzi in un comunicato della diocesi di Grosseto – che nasce a Milano da un’idea di Marion Pizzato e noi come Gioventù Francescana di Grosseto abbiamo pensato di portarlo nella nostra città”. L’idea è semplice. “Nel periodo natalizio – dicono i ragazzi del Gifra – ognuno di noi sarà chiamato a realizzare una scatola, contenente degli oggetti ben precisi, da donare a chi, in un periodo tanto importante come il Natale, ha bisogno di sentire la vicinanza di qualcuno!”. I ragazzi – impegnati nel mese di dicembre a diffondere l’iniziativa – hanno aperto una pagina facebook (https://www.facebook.com/scatoledinatalegr/) e un profilo instagram (https://instagram.com/scatoledinatalegr?utm_medium=copy_link), che sta permettendo a molti di iniziare a conoscere il progetto. I ragazzi danno anche qualche indicazioni su come confezionare la scatola: si può inserire all’interno di una scatola (anche una semplice scatola da scarpe) una cosa calda (ad esempio una sciarpa, una coperta non usurati), un prodotto di bellezza (come un sapone, una crema ovviamente nuovi!); una cosa golosa (non deperibile come barrette di cioccolata, biscotti); un passatempo (un libro, un cruciverba, un gioco non usurati); un biglietto gentile, scritto da chi compone la scatola con un messaggio per chi la riceverà. Ognuno può impacchettare la scatola come preferisce e scrivere sopra: UA (se è destinata ad un uomo adulto), DA (se è destinata ad una donna adulta); B e l’età (se destinata ad un bambino). Per conoscere le date e i luoghi dove verranno raccolte le scatole, si può scrivere a gioventufrancescanagrosseto@gmail.com”.