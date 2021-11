Adozioni internazionali: Corte Costituzionale, “inammissibile” la questione sollevata dal Tribunale di Firenze su idoneità piena per non coniugati

“La Corte Costituzionale, riunita oggi in camera di consiglio, ha esaminato la questione di legittimità sollevata dal Tribunale per i minorenni di Firenze sull’impossibilità di accertare l’idoneità all’adozione internazionale piena delle persone non unite in matrimonio”. È quanto si legge in una nota diffusa poco fa dall’Ufficio stampa della Consulta che, “in attesa del deposito della sentenza”, “fa sapere che la questione è stata dichiarata inammissibile”. “La Corte – viene spiegato – ha ritenuto che le censure del Tribunale di Firenze sulla frammentarietà e sulla presunta incertezza del quadro normativo non siano motivate e non possano per ciò stesso consentire l’esame del merito”. La motivazione della sentenza sarà depositata nelle prossime settimane.