Diocesi: San Benedetto del Tronto, al via stasera una serie di incontri su lavoro e famiglia, sotto “lo sguardo di San Giuseppe”

A partire da oggi l’Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro e l’Ufficio di pastorale familiare della diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto organizzano una serie di incontri per riflettere in maniera congiunta sui temi del lavoro e della famiglia, sotto lo sguardo paterno di San Giuseppe. Ne dà notizia il giornale diocesano “L’Ancora on line”.

Per conoscere meglio questa iniziativa, ci siamo rivolti a , che ci ha illustrato il programma degli incontri e la sua finalità: “L’evento che proponiamo è stato pensato nel desiderio di seguire le indicazioni di Papa Francesco il quale ha dedicato questo anno alla figura di San Giuseppe e ha invitato le diocesi a celebrare la figura del padre terreno di Gesù nei luoghi dove egli è venerato. Pertanto dopo l’esperienza che abbiamo fatto il primo maggio in una zona di campagna vicino a Ripatransone, dove appunto si trova una chiesa dedicata a San Giuseppe, questa volta abbiamo voluto valorizzare la chiesa di San Giuseppe nel pieno centro di San Benedetto, dove operano i Padri Sacramentini ai quali va il mio personale ringraziamento per la fattiva collaborazione grazie alla quale è stato possibile realizzare il tutto”, spiega a “L’Ancora on line” Franco Veccia, responsabile diocesano dell’Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro.

Oggi martedì 23 novembre, alle ore 21, presso la chiesa di San Giuseppe, si terrà l’incontro dal titolo “Il mondo ha bisogno di padri. San Giuseppe modello di paternità esemplare” tenuto da don Bernardino Giordano, responsabile dell’Ufficio di pastorale familiare della diocesi di Loreto, che svilupperà il tema della paternità in crisi e indicherà come maestro da seguire proprio Giuseppe. Giovedì 25 novembre, sempre alle ore 21, presso la chiesa di San Giuseppe, don Giuseppe Capecci, responsabile dell’Ufficio di pastorale del lavoro della diocesi di Ascoli Piceno, svolgerà la sua relazione sul tema “Il figlio del carpentiere. San Giuseppe simbolo della dignità del lavoro”. La serie di incontri proseguirà venerdì 26 novembre, alle ore 9, quando il vescovo Carlo Bresciani incontrerà e benedirà i commercianti e gli ambulanti presenti per il tradizionale mercato del venerdì. A seguito di questo momento, il presule visiterà le attività commerciali del centro. La serie di incontri ed eventi si concluderà domenica 28 novembre con la celebrazione della messa alle ore 18 che sarà seguita da un momento di condivisione e fraternità in via Laberinto.