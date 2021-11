Bulgaria: incidente stradale, 46 morti. Sassoli (Parlamento Ue), vicini alle famiglie delle vittime e ai Paesi coinvolti

“È terribile sentire che almeno 45 persone, tra cui una dozzina di bambini, sono morte in un incidente di autobus in Bulgaria la scorsa notte”. Lo dice David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, commentando la notizia della tragedia della strada occorsa nel Paese balcanico. Il presidente del Parlamento Ue aggiunge: “Le nostre sincere condoglianze e tanta forza alle loro famiglie e ai loro amici. Siamo con la Bulgaria e la Macedonia del Nord in questo tragico giorno”. Al momento non è possibile determinare la causa dell’incidente, nella quale, stando alle notizie finora diffuse, hanno perso la vittima 45 o 46 persone (i dati non sono ancora definitivi). Un autobus con turisti macedoni e albanesi ha preso fuoco attorno alle 2 di questa notte. L’incidente, riferiscono le agenzie, è avvenuto sull’autostrada, a 40 km a sud di Sofia. Nilolay Nikolov, capo del servizio di emergenza disastri, aggiunge che “sette passeggeri sono stati messi in salvo”. Tra i passeggeri si contano 12 bambini tra le vittime.