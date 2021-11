Violenza su donne: Milano, un’asta benefica per sostenere un laboratorio di ceramica per vittime accolte e sostenute da Fondazione Arché

La mostra “Sono tazza di te!” a cura di Anty Pansera e Patrizia Sacchi, a Milano, prosegue nel suo percorso e dà vita a un nuovo evento, l’asta benefica a sostegno del laboratorio di ceramica per le donne supportate da Fondazione Arché e aperto al territorio. E lo fa in un giorno speciale, il 25 novembre 2021, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, come a voler mettere l’accento sull’importante ruolo che l’autonomia lavorativa e la professionalizzazione delle donne possono rivestire in un percorso di crescita personale e prevenzione della violenza. L’appuntamento è previsto alle 18 presso CasArché, in Sala Stoppiglia, in via Lessona 70, a Milano. Sarà l’occasione per il pubblico di sostenere un progetto formativo teso a migliorare le abilità e a far acquisire nuove competenze in ambito lavorativo e artistico alle donne coinvolte.

Il ricavato dell’asta finanzierà, infatti, un laboratorio di ceramica al femminile a cura dell’Associazione Impronte di Nova Milanese. Alla presenza del gallerista e critico d’arte Jean Blanchaert, i presenti potranno scegliere tra quindici pezzi da collezione, realizzati da Alessandra Baldereschi, Gabriella Benedini, Annalisa Cocco, Caterina Crepax, Laura Fiaschi, Daniela Gerini, Silvia Levenson, Chiara Lorenzetti, Muky, Antonella Ravagli, Elena Salmistraro, Marta Sansoni, Annarita Serra, Sabrina Sguanci, Angela Simone. Donne progettiste – designer, artiste, architette e non solo – che hanno messo a disposizione il loro estro e le loro abilità per rendere anche una semplice tazza un oggetto unico e da collezione, offrendo al contempo nuove opportunità alle donne in difficoltà accolte e sostenute da Arché.

L’asta del 25 novembre dà ora la possibilità a chi ama l’arte e a coloro che sono rimasti affascinati dalle tazze in esposizione di acquistarne, facendo un importante gesto di solidarietà.

“La mostra di settembre ci ha fatto vedere quali risultati possono raggiungere le artiste quando mettono a disposizione del bene comune la propria creatività. Il corso di ceramica per le donne in difficoltà, finanziato attraverso l’asta delle tazze, ne è una manifestazione concreta”, dice p. Giuseppe Bettoni, presidente di Fondazione Arché.