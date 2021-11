Natale: Italia non profit, le Millennials le più attente ai doni solidali

Il Natale 2020 è stato il Natale più digitale di sempre, anche per il non profit. I numeri del Market Solidale di Natale 2020, il portale realizzato da Italia non profit dove cittadini e aziende possono trovare tutte le idee regalo che offrono gli enti non profit o sostenere le organizzazioni attraverso una donazione, confermano questa tendenza. In un contesto sempre più digitale in cui le persone sono abituate ad esperienze di shopping online, è importante avere un luogo digitale che faccia incontrare le esigenze delle persone che a Natale vogliono fare regali solidali e delle organizzazioni che fanno raccolta fondi. Nel 2020 sono stati 25.000 i visitatori che hanno navigato il Market Solidale di Natale di Italia non profit. Le 145mila pagine navigate e 49mila i click fatti dagli utenti sulle pagine di vendita degli enti, partendo dal Market Solidale di Natale. Un dato questo che conferma il fatto che le persone sono sempre più attente al tema dei consumi e hanno voglia di spendersi per la comunità o per investire in attività positive. Al primo posto tra i prodotti più cercati c’è l’oggettistica (scelta da 12.000 utenti), a seguire prodotti alimentari solidali (9.400), abbigliamento (8.380), decorazioni natalizie (3.900) e infine donazioni (2.275).

Ma qual è l’identikit di chi ha cercato regali solidali online nel 2020?

Secondo i dati elaborati da Italia non profit ad essere più attive sono le donne di età compresa tra i 25 e i 40 anni e che rappresentano il 60% del totale dei visitatori del portale. Si tratta quindi delle Millennials, vere promotrici consapevoli dell’importanza di fare scelte d’acquisto che portino valore. Due visitatori su tre hanno navigato nel marketplace da mobile. Geograficamente la maggior parte dei visitatori proviene dalle grandi città italiane, luoghi dove evidentemente la spinta al consumo consapevole è più forte e radicata rispetto ad altre località. Al primo posto della classifica delle città più attive troviamo Milano, dove i visitatori sono quasi 5mila, seguita da Roma (3.380) e infine Torino (1.140).

“Ogni anno a Natale le persone hanno un’opportunità incredibile per dare significato ai loro acquisti e trasformarli in azioni proattive che guardano al futuro – dichiara Giulia Frangione, ceo di Italia non profit -. I regali solidali che scegliamo di acquistare ci parlano del mondo che vogliamo costruire, oltre che delle cause che ci stanno a cuore. Le organizzazioni non profit sono pronte ad agire il cambiamento anche grazie a una Riforma del Terzo settore che le lascia più libere di gestire le ‘attività diverse’ e di proporre nuovi modelli di intervento e finanziamento: è arrivato il momento di fare la differenza per l’interesse di tutti”.

Anche per questo Natale il Market Solidale di Italia non profit vuole essere quell’iniziativa completamente gratuita che coinvolge centinaia di organizzazioni attive in tutta Italia per offrire un luogo di incontro immediato e di senso.