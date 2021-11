Germania: i vescovi, “vaccinarsi è un obbligo di giustizia, solidarietà e carità. Da un punto di vista etico, è un dovere morale”

Il Consiglio permanente della Conferenza episcopale tedesca, riunitosi a Würzburg, ha rilasciato ieri una dichiarazione rivolta a tutti i fedeli in considerazione della quarta ondata della pandemia da Covid-19 che tanti problemi sta causando in Germania: “in questi giorni stiamo assistendo alla progressione della quarta ondata della pandemia di Covid-19 in un dramma quasi inarrestabile. I dati sull’incidenza sui nuovi contagi e sui decessi stanno raggiungendo proporzioni allarmanti. Chiediamo con forza ai cattolici e a tutte le persone del nostro Paese di essere vaccinati il più possibile. In questa pandemia la vaccinazione è un obbligo di giustizia, solidarietà e carità. Da un punto di vista etico, è un dovere morale. Dobbiamo proteggere noi stessi e gli altri. La vaccinazione è il modo più efficace per farlo. Allo stesso tempo, chiediamo a tutti di osservare le necessarie misure igieniche. Tutti rivogliamo le libertà nella vita di tutti i giorni come ai tempi prima della pandemia. Per fare questo, tuttavia, dobbiamo lavorare tutti insieme”.