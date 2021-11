Bulgaria: incidente stradale. Patashev (Caritas) al Sir, “grande tragedia. Le nostre preghiere per vittime e familiari, solidarietà con la Macedonia del Nord”

(Foto: Caritas Bulgaria)

(da Sofia) “Una notizia terribile, 45 vite perse, la maggior parte giovani, tra cui 12 bambini, solo 7 sopravvissuti, un giorno triste per la Bulgaria”: è il commento di Emanuil Patashev, segretario generale della Caritas in Bulgaria, dopo l’incidente stradale con un pullman con cittadini macedoni, avvenuto questa notte a 40 km da Sofia. E aggiunge: “Siamo andati a letto con le immagini dell’incendio in una casa di riposo vicino a Varna dove sono morti 9 anziani e ci siamo svegliati con una tragedia ancora più grande”. “Le nostre condoglianze sentite e preghiere sono per le vittime e per i loro cari – continua -. Siamo solidali con il popolo dei nostri fratelli macedoni, siamo popoli fratelli, ci accomunano radici storiche e la vicinanza linguistica”. “Anche se di nazioni diverse, tutti facciamo parte di una casa comune, il loro dolore è nostro oggi, ai macedoni va la nostra solidarietà”. Domani in Macedonia del Nord sarà una giornata di lutto nazionale: “Probabilmente – aggiunge – a questa decisione si assoceranno anche le autorità bulgare”. In Bulgaria sono arrivati il premier macedone Zoran Zaev e il ministro degli esteri Bujar Osmani, per ora gli organi di inchiesta lavorano su due versioni: errore umano e irregolarità tecnica del pullman.