Ragazzi fuori famiglia: Milano, il 29 novembre si presenta all’Università Cattolica “Care leavers. Giovani, partecipazione e autonomia nel leaving care italiano”

Si terrà a Milano lunedì 29 novembre, dalle 14,30 alle 17,30, all’Università Cattolica del Sacro Cuore la prima presentazione pubblica del libro “Care leavers. Giovani, partecipazione e autonomia nel leaving care italiano” (Edizioni Erickson 2021) a cura di Valerio Belotti, Diletta Mauri e Federico Zullo, presidente di Agevolando.

“Il libro racconta in maniera polifonica grazie al contributo di tanti e qualificati autori, inclusi quattro care leaver, la storia del leaving care in Italia soffermandosi in particolare sui processi finalizzati a favorire protagonismo e advocacy dei giovani”, spiega una nota.

Il libro vuole “essere uno strumento utile ai tanti professionisti del settore”, nella speranza anche “che tanti ragazzi e ragazze possano riconoscersi in questo lavoro e nelle nostre parole”, conclude la nota.