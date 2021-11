Adozioni internazionali: Aibi, un convegno on line per analizzare le cause della crisi

Le adozioni internazionali sono in crisi, in Italia e nel mondo. È un dato di fatto incontrovertibile, basato sui numeri, e che riguarda tutti i Paesi, con pochissime eccezioni. Molti pensano che questo declino sia figlio soprattutto del Covid, che però, in realtà, ha solo accentuato e accelerato una tendenza iniziata ormai circa dieci anni fa. Nel 2011, infatti, si è registrato, in Italia e nel mondo, il picco assoluto di adozioni internazionali. Da lì in poi, i numeri sono stati costantemente al ribasso. Sulle cause che hanno portato al costante calo delle adozioni internazionali e non fanno intravedere, al momento, un’inversione di tendenza proverà a dare risposte il xonvegno “Adozione senza veli: la trappola dei miti culturali”, organizzato da Aibi-Amici dei Bambini, in collaborazione con Faris-Family Relationship International School e con il contributo della Provincia di Bolzano, venerdì 10 dicembre, Giornata mondiale dei diritti umani.

Un evento gratuito, aperto a tutti coloro che sono interessati ad approfondire il tema dell’adozione internazionale, ascoltando i pareri e le riflessioni degli esperti che quotidianamente fanno “l’esperienza” di tale pratica nei vari Paesi del mondo.

Parteciperanno Barbara Ghiringhelli, docente del Dipartimento di studi umanistici dell’Università Iulm di Milano; Marco Griffini, presidente di Aibi; Vilma Feltrin, insegnante e genitore adottivo; Francesca Mineo, giornalista e genitore adottivo; Daniel Gallozzi, giocatore di pallanuoto e figlio adottivo; Michela De Santi, assistente sociale e genitore adottivo; Greta Griffini, insegnante, figlia adottiva e mamma biologica; Joseph Moyersoen, giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Genova; Marzia Masiello, referente relazioni istituzionali di Aibi.

Al termine degli interventi, enti autorizzati, associazioni familiari, magistratura e servizi sociali si metteranno a confronto all’interno di una tavola rotonda dal titolo: “Adozioni in prospettiva: come svelare un mito?”, alla quale interverranno Vincenzo Starita, vice presidente della Commissione adozioni internazionali; Cinzia Bernicchi, esperta di adozione internazionale di Aibi; Giovanna Rota, psicoterapeuta della Comunità Shalom; Michele Larcher, presidente di Genitori adottivi ed affidatari altoatesini. L’evento si terrà a distanza, su piattaforma Zoom, dalle ore 15 alle ore 18. La partecipazione è gratuita previa prenotazione obbligatoria entro le ore 14 dell’8 dicembre.