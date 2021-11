Giornalismo: al via la sesta edizione del Premio Alessandra Bisceglia per la comunicazione sociale

Pubblicato il bando per la sesta edizione del Premio giornalistico per la comunicazione sociale, dedicato alla memoria di Alessandra Bisceglia, la giornalista lucana scomparsa nel 2008 a 27 anni per una patologia vascolare rarissima. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione a lei intitolata e dalla Libera Università Maria SS. Assunta Lumsa di Roma. Obiettivo stimolare l’impegno dei giovani giornalisti “per una diffusione della comunicazione sociale sulle malattie rare, con particolare attenzione all’evidenza scientifica e all’equità nell’accesso alla cura e sulle pratiche di integrazione per le persone diversamente abili, testimoniate da episodi che esprimono etica solidale e senso civico”. Il Premio è articolato in tre sezioni (radio-televisiva-agenzie di stampa, quotidiani e periodici-web) ed è rivolto a giornalisti pubblicisti o professionisti, di età non superiore ai 35 anni e ai giovani che frequentano scuole di giornalismo riconosciute dall’Ordine nazionale. Per partecipare i candidati dovranno inviare a mezzo raccomandata o via posta elettronica – entro il 30 aprile 2022 e secondo le modalità indicate nel bando, consultabile e scaricabile sul sito internet della Fondazione – articoli o servizi pubblicati o trasmessi nel periodo compreso fra il primo marzo 2021 e lo stesso giorno del 2022. La dotazione del Premio è di 3mila euro da dividere in tre premi dal valore di mille euro, assegnati ai vincitori di ciascuna sezione. Previsto, inoltre, un riconoscimento speciale alle testate giornalistiche che si sono distinte nello sviluppo dei temi indicati nel bando di concorso. L’assegnazione del Premio sarà determinata da una giuria composta da rappresentanti dell’Ordine nazionale dei Giornalisti, della Lumsa, del Vicariato, dell’Istituto superiore di sanità (Iss), giornalisti e soci della Fondazione “Alessandra Bisceglia”.

Qui il link per scaricare e consultare il bando.