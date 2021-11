Diocesi: Brescia, domenica la Giornata del pane a sostegno della nuova sede per il Rifugio Caritas. Domani conferenza stampa di presentazione

In occasione della prima domenica di Avvento, il 28 novembre torna a Brescia la Giornata del pane realizzata dalla Caritas diocesana con il contributo del Gruppo panificatori di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale. “Il ricavato dell’iniziativa – spiega una nota . contribuisce a sostenere il progetto della nuova sede per il Rifugio Caritas. Nel marzo 2020, da servizio di accoglienza notturna, il Rifugio Caritas si converte in struttura polifunzionale aperta anche nelle ore diurne. Le valutazioni attorno all’opportunità che l’esperienza h24 porta con sé conducono ad assumere come strutturale la configurazione sperimentata in tempo di Covid-19 e ad evidenziare la necessità di una nuova sede, tanto più alla luce della trasformazione dell’ex Seminario vescovile in Campus universitario”.

L’iniziativa in calendario per domenica verrà presentata nel dettaglio domani, mercoledì 24 novembre, in una conferenza stampa che si terrà alle 11.30 presso il Centro per le Comunicazioni sociali “Giulio Sanguineti” di Brescia. A Interverranno Marco Danesi, vicedirettore della Caritas diocesana, Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale, e Ruggero Guagni, presidente Panificatori di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale Brescia.