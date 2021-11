Rai Vaticano: il 28 novembre torna “Viaggio nella Chiesa di Francesco”

“Povertà e lavoro, dignità umana e solidarietà”. Il neopresidente della Acli, Emiliano Manfredonia commenta il recente incontro di Papa Francesco con i poveri ad Assisi. “Si metta al centro della politica anche chi è ai margini”, dice a Rai Vaticano, nella puntata di “Viaggio nella Chiesa di Francesco”, il programma di Massimo Milone e Nicola Vicenti in onda domenica 28 novembre su Rai 1 alle ore 24.25 (in replica su Rai Storia domenica 5 dicembre alle ore 12.30 e, per l’estero, sui canali di Rai Italia). Rai Vaticano fa rotta poi a Dubai, all’Expo, con la partecipazione della Santa Sede che nel padiglione, curato dal Pontificio Consiglio della cultura, ha riprodotto la Creazione di Adamo dipinta da Michelangelo nella Cappella Sistina e il Grotto di Assisi. “La Santa Sede ha partecipato a tutte le Esposizioni universali fin dalla prima”, dice a Rai Vaticano il card. Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della cultura: “Mai come in questa occasione siamo stati assistiti dall’organizzazione. Tutto questo è sicuramente una conseguenza dello storico viaggio di Papa Francesco negli Emirati Arabi, quando firmò insieme al Grande Imam, Al-Tayeb, lo storico Documento per la fratellanza e l’amicizia tra i popoli”. Da Dubai al Sud Sudan dove tra conflitti, violenze, miseria la speranza ha il volto del giovane vescovo Christian Carlassare, missionario comboniano da 15 anni in questa terra. Terra, diritto, migrazioni, cittadinanza universale. A Ravello, in un forum internazionale i giuristi si sono interrogati anche alla luce delle Encicliche di Papa Francesco. L’iniziativa è stata del presidente del Poligrafico dello Stato e ordinario di Istituzioni di diritto romano all’Università Federico II, Antonio Palma. Prosegue, infine, il viaggio di Rai Vaticano nell’Anno dedicato alla Famiglia, in preparazione dell’incontro mondiale di Roma 2022, e a San Giuseppe, fortemente voluto da Papa Francesco. In primo piano la storia della comunità Fa.Miglia, una realtà che gravita attorno ai Frati Minori di Assisi. Infine, riflettori accesi su due libri: “E se tornasse Gesù?” di padre Enzo Fortunato, direttore della Rivista San Francesco di Assisi, San Paolo Edizioni, e “Cosa resta del Papato”, del giornalista Francesco A. Grana, Edizioni Terrasanta.