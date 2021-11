Diocesi: San Vincenzo Terni, un laboratorio di lingua ed informatica per stranieri per integrare e conoscersi

“Unire” (“Unire Nazioni insegnando relazionandosi emancipandosi”) è il progetto della San Vincenzo de’ Paoli di Terni che ha preso il via a fine ottobre e si concluderà a giugno 2022. Un laboratorio di svago e apprendimento in lingua italiana, inglese e francese per adulti, per acquisire la conoscenza dei sistemi digitali al fine di rapportarsi con la Pubblica Amministrazione, per accedere ai vari servizi online e usufruire delle agevolazioni, per le prenotazioni, per proporre candidature di lavoro, per essere in grado di sostenere i figli nella didattica a distanza e a tenere le relazioni con la scuola utilizzando le piattaforme on line.

Le lezioni si tengono tutti i mercoledì, nei locali della parrocchia di San Gabriele, della parrocchia Sant’Antonio e dell’Emporio Bimbi, e coinvolgono circa 50 persone.

“Si vuole dare la possibilità alle mamme che frequentano l’Emporio e alle varie conferenze di poter accedere ai servizi e iniziative che sono state messe in campo dallo Stato, Regione, Provincia e Comune e da associazioni caritative nel periodo Covid per alleviare i disagi creatisi per la perdita di lavoro ed altro” , spiega una nota della diocesi di Terni-Narni-Amelia.

Al percorso di apprendimento partecipano, insieme alle mamme assistite dall’Associazione, i vincenziani e i rispettivi figli per un interscambio di esperienze, conoscenze e cultura.

La parte nozionistica del progetto sarà integrata da una parte più ludica volta ad esternare ansie e problemi accumulati nel periodo di pandemia e si esprimerà nella produzione di piccole piece teatrali, danza e musica da inserire in uno spettacolo finale come risultato dell’impegno svolto.

L’obiettivo è “combattere l’analfabetismo digitale aggravato dalla complessità delle procedure e dello sviluppo della digitalizzazione dei servizi a causa del Covid, nel formare persone che possano a loro volta aiutare ed essere punti di riferimento per altri connazionali che trovano difficoltà nel disbrigo delle varie pratiche e bandi esistenti”.

Il progetto prevede una serie di lezioni in presenza sulle basi dell’uso dei computer per poter accedere a determinati servizi online della Pubblica Amministrazione, per la compilazione di modelli dei bandi, dei certificati, per la compilazione del curriculum e le domande di lavoro, per la partecipazione alle piattaforme per interagire con le scuole e le varie esigenze imposte dalla digitalizzazione dei servizi. Nel corso degli incontri ci sono momenti dedicati alla conversazione in lingua italiana, inglese e francese, con l’aiuto di tutor madrelingua.

È in programma anche un incontro mensile con un medico che risponderà alle domande delle mamme e spiegherà i principi fondamentali dell’igiene personale e dei comportamenti da seguire per il rispetto dell’altrui incolumità; un incontro mensile con lo psicologo che risponderà ai dubbi delle mamme e darà indicazioni generali su come affrontare le difficoltà della vita senza perdere l’autostima e la serenità personale.