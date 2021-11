Violenza su donne: Auser, un manifesto per diffondere una cultura paritaria

(Foto: Auser)

In occasione del 25 novembre – Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – l’Osservatorio Pari Opportunità e politiche di genere di Auser nazionale, a supporto delle tantissime iniziative che le associazioni Auser stanno organizzando nei territori, ha realizzato un manifesto in cui viene ricordato “La violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci”. “Intendiamo in questo modo ribadire quanto la nostra associazione sia impegnata in una grande campagna di sensibilizzazione e impegno contro ogni forma di violenza”, si legge in una nota.