Diocesi: Ascoli Piceno, il 28 novembre l’ingresso del nuovo vescovo Palmieri

Domenica 28 novembre farà il suo ingresso in diocesi il nuovo vescovo di Ascoli Piceno, l’arcivescovo Gianpiero Palmieri. Si inizierà domenica mattina nei luoghi che più hanno sofferto le ferite del sisma del 2016/2017 e in cui si sta, faticosamente, iniziando il processo di ricostruzione. Alle 9 il vescovo si troverà ad Arquata del Tronto accolto dall’amministratore parrocchiale don Emmanuel Chemo e dalla comunità arquatana a cui si uniranno rappresentanti delle parrocchie della zona del Montegallese, del Fluvione e dell’Acquasantano. Dopo aver ascoltato le opportunità e le criticità del territorio, il presule rivolgerà un breve saluto alla comunità per poi partire alla volta di Villa Pigna, dove alle 10.15 circa, sarà accolto dal parroco don Francesco Fulvi e da rappresentanti di tutte le parrocchie della Vicaria del Marino. Partirà, poi, alla volta di Pagliare per un incontro con le comunità della Vallata del Tronto e di Offida. Lì dopo il saluto del parroco don Basilio Marchei e un breve incontro con la comunità tornerà in episcopio. Alle 15 nella Sala della Vittoria della Pinacoteca civica vi sarà un appuntamento con tutte le autorità civili (tra cui tutti i 20 sindaci dei comuni della diocesi) e militari della città e del territorio. Alle 16 ci si sposterà in Piazza Arringo dove ci sarà il saluto ufficiale del sindaco di Ascoli Piceno e l’omaggio della Quintana. Alle 16.30 l’arcivescovo farà il suo ingresso in cattedrale accolto dal parroco don Luigi Nardi, per poi celebrare la messa. Sarà possibile seguire la celebrazione sia da Piazza Arringo dove sarà allestito un maxischermo o via Radio Ascoli Tv, Radio Ascoli o sul digitale terrestre sul canale 79 di VeraTv. La messa sarà animata dal coro diocesano diretto dal maestro Francesco Fulvi.